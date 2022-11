Obermenzing: Neues Zentrum am Stadtrand

Wohnungen, Schule, Kita und Grünflächen: All das ist für das Areal am Dreilingsweg geplant.

Obermenzing - Noch wird die Fläche nördlich der Jaspersallee vor allem landwirtschaftlich genutzt, doch künftig wird das Areal am Ortsrand von Obermenzing ein Zentrum am Stadtrand werden.

950 Wohnungen, Schule und Grün

950 Wohnungen, ein Gymnasium, zwei Kindertageseinrichtungen und auch Grünflächen will die Bayerische Hausbau am Dreilingsweg entstehen lassen. Wie das aussehen soll, hat nun ein Architekturwettbewerb festgelegt. Die Jury überzeugte beim Siegerentwurf vor allem, wie behutsam dieser sich in die Umgebung einfüge und wie die Wege innerhalb des Quartiers angelegt sind.

Auf einer Geschossfläche von rund 86.000 m² werden Wohnungen für rund 2.300 Menschen entstehen. Die Ersten sollen 2027 fertig sein.