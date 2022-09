Obermenzing: Hundebaby Jack im Mülleimer ausgesetzt!

Polizisten fischen den Welpen aus Abfall an der Mauer am Schloss Nymphenburg.

Ein Welpe wurde in einer Mülltonne ausgesetzt. (Symbolbild)

München - Ein Passant hat den kleinen Mini-Rüden am Dienstag zufällig entdeckt.

Der Münchner ging an der Schlossmauer am Schlosspark Nymphenburg vorbei. An einem Mülleimer wollte er sein Kaugummi entsorgen, dabei fand er den Welpen.

Hündchen nun in der Obhut des Tierheims

"Das Hündchen saß offen im Mülleimer, nicht verdeckt oder verpackt", sagt Polizeisprecher Sven Müller. Eine Streife der Polizeiinspektion PI 45 (Pasing) nahm den Welpen mit zur Wache.

Die Beamten gaben ihm den Namen Jack. Das Hündchen befindet sich inzwischen in der Obhut des Tierheims. Dort sucht man für Jack ein kuscheliges Zuhause.