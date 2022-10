Nymphenburg: Nach Messerattacke unter Kollegen – Opfer gestorben

In Nymphenburg sind drei Bauarbeiter in Streit geraten. Dabei wurden zwei Personen durch Stichwunden verletzt, einer von ihnen starb nun im Krankenhaus. Der Angreifer wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Es wird über Vorsatz spekuliert.

17. Oktober 2022 - 10:46 Uhr | AZ

In Nymphenburg ist ein Streit derart eskaliert, dass zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt wurden. Einer von ihnen starb nun im Krankenhaus. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Illustration