Neuperlach: Teenager attackiert eigene Mutter mit Messer

Der polizeibekannte Jugendliche wurde wegen seines Zustands in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Ein Schüler (17) in Neuperlach hat sich heftig mit seiner Mutter gestritten und dabei sogar zum Messer gegriffen. (Symbolbild)

Neuperlach - In den vergangenen drei Monaten war es um den 17-jährigen Jugendlichen aus Neuperlach zwar ruhig, zumindest aus polizeilicher Sicht. Aber er ist kein Unbekannter: Wegen Drogen- und auch Gewaltdelikten hatte er in der Vergangenheit bereits mit den Behörden Bekanntschaft gemacht.

Schüler (17) greift Mutter mit Messer an

Am vergangenen Freitagnachmittag rief der Schüler gleich eine größere Anzahl Polizisten auf den Plan: Ein Streit mit seiner Mutter (45) eskalierte derart, dass diese um Hilfe schrie und so die Nachbarn alarmierte. Wie die Polizei mitteilt, sei der Streit verbal und auch körperlich gewesen. Schließlich zückte der Schüler ein Messer, bedrohte seine Mutter und fügte ihr auch leichte Verletzungen zu.

In der Wohnung habe der Schüler randaliert und das Mobiliar zerstört. Als die Polizei vor Ort ankam, verließ der Schüler die Wohnung und wurde festgenommen. Er habe sich "in einem psychischen Ausnahmezustand" befunden und wurde deshalb in eine psychiatrische Klinik gebracht.