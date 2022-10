Grünen-Parteibüro in Schwabing: Zwei Scheiben eingeworfen

Mitten in der Nacht ist es passiert, verletzt wurde niemand. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Das Parteibüro der Grünen in Schwabing wurde in der Nacht auf Montag angegriffen. (Symbolbild)

Schwabing-West - Mitten in der Nacht waren offenbar Steinewerfer in Schwabing unterwegs, die mit der Politik der Grünen nicht einverstanden sind: Zwei Scheiben des Parteibüros der Grünen an der Winzererstraße wurden gegen 3.25 Uhr eingeworfen.

Grünen-Parteibüro: Zwei Scheiben eingeworfen

Der Krach, der dabei entstand, hat Nachbarn geweckt. Die wiederum die Polizei alarmiert haben. Von den Steinewerfern fehlte bei Eintreffen der Polizisten jede Spur. Die Beamten haben die Spuren gesichert, anschließend hat die Feuerwehr die beiden Fenster verschalt.

Das Kriminalfachdezernat 4, das sich mit Staatsschutzdelikten befasst, sucht jetzt Zeugen, die in der Nacht in der Winzererstraße/Elisabethstraße etwas Verdächtiges gesehen haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.