Neuperlach: Räuber nach missglücktem Aldi-Überfall auf der Flucht

Nach einigem Hin- und Her an der Kasse ist er geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Aldi in Neuperlach hat ein Räuber erfolglos versucht, die Kasse auszurauben. (Symbolbild)

Neuperlach - Er wollte komplett in Schwarz gekleidet – mit schwarzer Mütze, schwarzem Mund-Nasen-Schutz und schwarzen Socken über den Händen – einen Aldi in Neuperlach überfallen. Dazu hat der Räuber eine Seife an der Kasse auf das Band gelegt und regulär bezahlt. Dann legte er dem Kassierer (32) einen Zettel hin mit einer Geldforderung. Zusätzlich zeigte er dem Mitarbeiter laut Polizei ein Messer.

Aldi in Neuperlach: Räuber bleibt erfolglos

Der Kassierer konnte die Kasse aber nicht öffnen, ohne noch einmal einen Artikel zu scannen. Der Räuber nahm einen Schokoriegel und ließ diesen scannen – inzwischen hatte der Kassierer aber den Alarmknopf gedrückt und die Kasse blieb geschlossen. Der Räuber machte sich dann ohne Beute aus dem Staub.

Eine polizeiliche Fahndung war bisher erfolglos, deswegen sucht die Polizei Zeugen, die am Dienstagabend um 19 Uhr im Bereich Stemplingeranger, Oskar-Maria-Graf-Ring, Marieluise-Fleißer-Bogen etwas Verdächtiges gesehen haben.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 1,90 m groß und mit dünner Statur, dunkle Hautfarbe

Komplett schwarz angezogen (Sweatshirt, Hose, Schuhe, Mütze, Mund-Nasen-Schutz, schwarze Socken über den Händen)

Wer Hinweise für die Polizei hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21 (Tel. 089-2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.