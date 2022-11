Altstadtradlring: Ein erstes Stückerl ist fertig

Gute Nachrichten für die Radler in München. Der erste Abschnitt des grünen Altstadtradlrings ist fertig.

Altstadt - Noch kommt man nicht wirklich weit, wenn man am Lenbachplatz in die Pedale tritt. Doch zumindest ist nun sichtbar, wie er wird, der grüne Altstadtradlring. 2,80 Meter breit und nicht mit der sonst üblichen roten Farbe angemalt, soll der Altstadtradlring den Radlern das Fortkommen in der Innenstadt deutlich leichter machen.

Bis 2025 soll alles fertig sein

Am Dienstag freuten sich die grüne Bürgermeisterin Katrin Habenschaden mit ihren zwei Parteikollegen Christian Smolka und Gudrun Lux über die Fertigstellung des ersten Stückerls Radlweg.

Der Altstadtradlring ist ein Kernbestandteil des Radentscheids, der bis 2025 weitgehend von der Stadt umgesetzt werden soll.