Neuhausen: Taxi brennt plötzlich – Fahrer reagiert schnell

Der Taxler hat rasch reagiert und die Feuerwehr gerufen.

Mitten in der Nacht brennt ein Taxi in Neuhausen ganz plötzlich. (Symbolbild)

Neuhausen - Der Taxler war kurz vor zwei Uhr am Mittwoch in der Früh ohne Passagiere auf der Dachauer Straße unterwegs. Plötzlich sah er, wie aus dem Motorraum Rauch aufsteigt. Er fuhr an den Straßenrand, um nachzusehen: Rauch und Flammen kamen aus dem Motorraum, wie die Münchner Feuerwehr berichtet.

Taxi brennt mitten in der Nacht

Sofort rief der Taxler die Feuerwehr, die kurz darauf das Gebiet rund um das Auto absperrten und den Brand löschten. Bereits nach kurzer Zeit sei der Brand gelöscht gewesen.

Das Taxi erlitt Totalschaden, obwohl der Taxifahrer schnell reagiert hatte.