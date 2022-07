Naturbad in Freimann: Das Floriansmühlbad kommt nicht zurück

Jahrzehntelang konnten die Münchner in dem Naturbad in Freimann schwimmen. Nun ist klar: So wie es war, wird es nicht wieder eröffnet. Planschen soll trotzdem möglich sein.

06. Juli 2022 - 20:00 Uhr | Christina Hertel

Die Natur erobert sich das geschlossene Bad zurück. © Stadtteilarchiv Freimann