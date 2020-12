Nachbar rettet Mann aus qualmender Wohnung

In Obersendling hat ein Bewohner eines Hauses seinen Nachbar aus dessen verqualmter Wohnung gerettet. Ein Papierkorb hatte Feuer gefangen.

Obersendling - Ein Obersendlinger hatte großes Glück: Ein Nachbar bemerkte den Brand in der Nachbarwohnung und rettete Bewohner aus der verrauchten Wohnung.

Papierkorb steht in Brand: Nachbar bemerkt Rauch

In der Wohnung des Mannes hatte am Dienstag ein Papierkorb Feuer gefangen. Der aufsteigende Qualm aktivierte den Rauchmelder und der ältere Münchner setzte einen Notruf ab. Sein Nachbar bemerkte jedoch den Rauch, rettete den Mann aus seiner qualmenden Wohnung und brachte ihn an die frische Luft.

Die eingetroffene Feuerwehr konnte den Herrn versorgen und ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus bringen. Der brennende Papierkorb wurde von der Feuerwehr in der Badewanne des Mannes gelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.