Mutmaßlicher Brandstifter von Laim: Festnahme am Hauptbahnhof!

Die Polizei hatte öffentliche nach Hermann H. gefahndet, jetzt konnte er geschnappt werden.

München - Am Hauptbahnhof endete die Flucht: Die Polizei hat Hermann H. festgenommen. Der 71-Jährige ist der schweren Brandstiftung verdächtigt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass H. Ende Oktober erst seine Wohnung in einem Hochhaus in Laim angezündet und dann noch in der Tiefgarage sein Auto abgefackelt hat.

Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Die Feuerwehr war damals stundenlang im Großeinsatz, um die beiden Brände unter Kontrolle zu bekommen. Schnell kam der Verdacht auf Brandstiftung auf, laut Gerüchten stand eine Zwangsversteigerung der Brandwohnung bevor.

Die Kripo übernahm die Ermittlungen und fahndete öffentlich nach H. Nun gelang die Festnahme des Mannes am Münchner Hauptbahnhof.