Mann rettet Bewohnerin aus brennender Wohnung

Bei einem Wohnungsbrand hat ein mutiger Hausbewohner durch beherztes Eingreifen möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Neuperlach - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus hat ein Mann die Bewohnerin aus der betroffenen Wohnung gezogen und den Rettungskräften übergeben. Beide wurden daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es laut Polizei an der Kurt-Eisner-Straße zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Die Nachbarn verständigten daraufhin sofort Feuerwehr und Polizei. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, konnte ein 40-jähriger Bewohner des Hauses dank dem Alarm des Rauchmelders die betroffene Wohnung im 2. Obergeschoss ausfindig machen.

Bewohner löscht Küchenbrand und rettet Nachbarin

Durch die bereits leicht geöffnete Wohnungstür konnte er schnell in die Wohnung eindringen, wo er die hilflose 49-jährige Bewohnerin am Boden liegend fand. Er zog sie sofort aus der Wohnung heraus und löschte anschließend den in der Küche entstandenen Brand. Daraufhin übergab er die Bewohnerin den eingetroffenen Rettungskräften.

Die schwer verletzte 49-Jährige wie auch ihr mutiger Retter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.