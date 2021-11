Verkehrsunfall in Laim: 80-jähriger Fußgänger wird von Auto erfasst

Ein junger Autofahrer hat bei einem unerlaubten Wendemanöver einen Passanten erfasst. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt.

Der Passant wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Laim - Am Sonntagabend hat ein Autofahrer bei einem verbotenen Wendemanöver einen 80-Jährigen Passanten erfasst.

Wie die Polizei berichtet, war der 22-Jährige gegen 19 Uhr mit seinem Pkw auf dem Laimer Platz stadtauswärts unterwegs, als er versuchte, an einer Buswendeschleife verbotenerweise zu wenden. Dabei erfasst er frontal einen 80-jährigen Mann, der die Fahrbahn im Bereich der Buswendeschleife überquerte.

80-Jähriger bricht sich Sprunggelenk

Der Passant stürzte und brach sich das Sprunggelenk. Er wurde daraufhin in Begleitung eines Notarztes zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der ÖPNV.