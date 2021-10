Brand in Hochhaus gelegt: Polizei fahndet nach Münchner (71)

Am frühen Donnerstagmorgen ist es in einem Hochhaus in Laim gleich zu zwei Bränden gekommen. Beide soll ein 71-Jähriger gelegt haben, nach ihm wird nun öffentlich gefahndet.

München - Zwei Brände in einem Haus zur gleichen Zeit – da glaubt kaum jemand an Zufall. Und tatsächlich geht die Polizei mittlerweile auch von schwerer Brandstiftung aus: Ein 71-Jähriger soll am Donnerstag gegen 4.17 Uhr erst seine Wohnung im neunten Stock in Brand gesetzt und anschließend sein Auto in der Tiefgarage des Hochhauses an der Hauzenberger Straße in Laim abgefackelt haben.

Es folgte ein Großeinsatz der Feuerwehr mit rund 100 Einsatzkräften, über 40 Minuten lang wurden beide Brände gelöscht. Anschließend musste das 16-stöckige Gebäude aufwändig entraucht werden.

Brand in Laim: Münchner soll Wohnung angezündet haben

Schnell kam der Verdacht auf Brandstiftung auf, laut Gerüchten stand eine Zwangsversteigerung der Brandwohnung bevor. Nun ermittelt die Kripo gegen den 71-jährigen Wohnungsinhaber wegen besonders schwerer Brandsiftung.

"Nach der Tat entfernte sich der 71-Jährige von der Örtlichkeit und ist seither flüchtig. Fahndungsmaßnahmen brachten bislang nicht den gewünschten Erfolg", heißt es von den Ermittlern.

Den Schaden schätzt die Polizei auf auf 500.000 Euro. Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand.