Feldmoching: Stahlwand kracht auf Kran - Fahrer in der Klinik

Bei Bauarbeiten in der Grashofstraße ist eine zehn Meter lange Spundwand aus Stahl auf das Führerhaus eines Krans gefallen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Feldmoching - Glück im Unglück hatte ein Kranfahrer am Montagnachmittag auf einer Baustelle in der Grashofstraße in Feldmoching. Beim Anheben einer zehn Meter langen Spundwand löste sich diese vom Haken und landete auf dem Führerhaus des Autokrans.

Unfall auf Baustelle: Kranfahrer im Führerhaus eingeschlossen

Unter dem Druck des zwei Tonnen schweren Stahls verformte sich die Kabine so stark, dass der leicht verletzte Kranführer nicht mehr herauskam.

Seine Kollegen verständigten den Rettungsdienst. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, so ein Sprecher, die Kabinentüre so weit zu öffnen, dass der 38-Jährige aus eigener Kraft über zwei Steckleiterteile von seinem demolierten Fahrzeug steigen konnte. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Arbeitsunfall aufgenommen. Derzeit geht man von einem Bedienungsfehler aus. Der Sachschaden an dem Autokran wird auf fast 100.000 Euro geschätzt.