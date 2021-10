Gefährliche Körperverletzung: Mann schlägt auf 69-Jährigen ein

Ein Mann ist am Sonntag mehrfach von einem anderen Mann ins Gesicht geschlagen worden. Durch die Hinweise eines Zeugen ist der Tatverdächtige jedoch schnell gefasst worden.

Milbertshofen - Am Sonntagabend hat ein Mann einem 69-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei den Täter schnell festnehmen können.

Das Opfer befand sich in einem Gastronomiebetrieb in der Riesenfeldstraße, als sich der zunächst unbekannte Täter ihm von hinten näherte und ihm dann mehrfach ins Gesicht schlug. Dabei hielt er laut Polizei einen Gegenstand in der Hand, der zunächst nicht näher beschrieben werden konnte.

Zeuge folgt Täter

Daraufhin verließ der Täter das Lokal und entfernte sich vom Tatort. Ein Zeuge alarmierte jedoch die Polizei und folgte dem Täter zu Fuß. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München konnte dank der Hinweise des Zeugen daraufhin nahe der Tatörtlichkeit festgenommen werden.

Ist die Tatwaffe ein Messer?

Bei dem Tatverdächtigen wie auch im Bereich des Fluchtweges konnte jeweils ein Messer aufgefunden werden. Ob es sich bei einem dieser Messer um die Tatwaffe handeln könnte, wird noch ermittelt. Der 44-jährige Tatverdächtige wurde mittlerweile dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der 69-Jährige wurde durch den Übergriff verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.