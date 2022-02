Münchnerin (66) läuft vor Tram - schwer verletzt

Trotz einer sofortigen Notbremsung konnte ein Trambahnfahrer den Zusammenstoß mit einer 66-Jährigen, die die Gleise überqueren wollte, nicht mehr verhindern.

Die 66-Jährige überquerte die Trambahnschienen an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle. (Symbolbild)

Schwanthalerhöhe - Beim Zusammenstoß mit einer Tram ist eine Münchnerin am vergangenen Samstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, überquerte die 66-Jährige die Trambahngleise an der Landsberger Straße an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle.

Tram-Notbremsung verhindert Zusammenstoß nicht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab die stadteinwärts fahrende Tram (Linie 19) noch Signallaute ab. Der Fahrer konnte die Bahn allerdings auch durch eine Notbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen.

Durch die Kollision wurde die 66-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Klinikum.

Die Landsberger Straße war für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.