Westend: Mann gerät unter Straßenbahn und wird einige Meter mitgeschleift

Zum Glück ist der 27-Jährige nur leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Westend - Erneut hat sich am frühen Dienstagabend ein Unfall zwischen einer Tram und einer Person ereignet. Ein 27-Jähriger wurde dabei verletzt.

Westend: Mann wird nur leicht verletzt

Wie die Polizei berichtet, ging der Mann zu Fuß die Trappentreustraße in Richtung Donnersbergerbrücke lang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte er die Landsberger Straße überqueren. Bei roter Ampel ging er über die Tramgleise, als eine Straßenbahn der Linie 19 in Richtung Hauptbahnhof angefahren kam. Der 39-Jährige am Steuer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zur Kollision.

Der 27-Jährige wurde unter die Tram gezogen und einige Meter mitgeschleift. Er wurde nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Tramunfall im Westend: Polizei München ermittelt

Die Tramgleise wurden zur Unfallaufnahme etwa zwei Stunden lang komplett gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.