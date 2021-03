Münchner verkaufen Drogen im Restaurant

Am Montag sind vier Münchner festgenommen worden, da sie in einem Restaurant in Neuaubing Betäubungsmittel verkauft haben sollen.

04. März 2021 - 13:00 Uhr | AZ

In den Wohnungen der Tatverdächtigen wurde unter anderem Kokain gefunden (Symbolbild). © imago/westend61