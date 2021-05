München: Versuchter Raub in S-Bahn - 14-Jähriger schlägt 16-Jährigen

Zwei 14-Jährige schnorren zwei 16-Jährige in der Münchner S-Bahn um Geld an - als diese der Forderung nicht nachkommen, wendet einer der Täter körperliche Gewalt an.

27. Mai 2021 - 13:45 Uhr | AZ

An der Haltestelle Ostbahnhof versuchten die Tatverdächtigen zu flüchten. (Symbolbild) © Frank Leonhardt (dpa)