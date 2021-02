München-Untergiesing: Anwohner nach Brand ohne Heizung und Warmwasser

Am Montag hat in einer Wohnung in Untergiesing eine Küche gebrannt. Durch die entstandenen Schäden müssen alle Bewohner des Hauses vorerst ohne Heizung uns warmes Wasser auskommen.

23. Februar 2021 - 12:12 Uhr | AZ

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Folgen für die Hausbewohner sind trotzdem unangenehm. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa/Illustration