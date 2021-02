Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Freimann

In Freimann hat sich am Freitagabend ein Wohnungsbrand ereignet. Dabei wurden zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann verletzt.

Freimann – In der Völckerstraße in Freimann hat am Freitagabend gegen 18 Uhr eine Wohnung gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, haben aufmerksame Anwohner Rauch im Treppenhaus des dreistöckigen Mehrfamilienhauses bemerkt und den Notruf verständigt. Dabei teilten sie nicht nur das vermeintliche Feuer mit, sondern auch die Tatsache, dass sich noch zwei Personen in der betroffenen Wohnung aufhalten würden.

Bewohner können sich in Nebenzimmer in Sicherheit bringen

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. Stock fest. Mit Atemschutzgeräten ausgestattet, startete ein Löschtrupp die Brandbekämpfung. Die zwei erwähnten Personen konnten sich in einem nicht verrauchten Raum zunächst in Sicherheit bringen und wurden von den Einsatzkräften mithilfe einer Drehleiter gerettet. Dabei atmete einer der Feuerwehrmänner Brandrauch ein. Gemeinsam mit den beiden leicht verletzten Geretteten wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Ein zweiter Trupp unterstützte bei den Löscharbeiten. Da die Wohnungstür bereits durchgebrannt war, konnte sich giftiger Rauch im Treppenhaus und zwei weiteren Wohnungen ausbreiten. Die drei Bewohner konnten jedoch unverletzt ins Freie gebracht werden.

Mithilfe von Hochleistungslüftern wurde das Gebäude abschließend entraucht. Die Brandwohnung und die beiden verrauchten Nachbarwohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.