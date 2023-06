München: Unbekannter reißt Manager 140.000-Euro-Uhr vom Handgelenk und flüchtet auf Roller

Erneut treiben Diebe mit der dreisten Roller-Masche ihr Unwesen in München. Ein Manager verlor dadurch seine Luxus-Armbanduhr.

Schwabing - Am Dienstagabend war ein 46-jähriger Manager mit seiner Begleiterin zu Fuß in der Haimhauserstraße in Schwabing unterwegs. Am Handgelenk trug der Münchner eine rund 140.000 Euro teure Uhr der Marke Richard Millet, ein Luxusmodell mit Titangehäuse.

Gegen 20.45 Uhr spürte er plötzlich einen Ruck am Handgelenk. Ein Fremder hatte sich unbemerkt an ihn herangeschlichen und nach der teuren Uhr gegriffen. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Münchner Freiheit.

Manager in München bestohlen: Dieb kann mit 140.000-Euro-Uhr entkommen

Der 46-Jährige rannte dem Dieb nach, konnte ihn sogar noch einholen. Der Münchner wollte sich seine Uhr zurückholen. Beim Kampf mit dem Dieb ging der Mann allerdings zu Boden und verletzte sich dabei leicht, er erlitt Prellungen und Schürfwunden.

In der Nähe, an der Münchner Freiheit, wartete ein Komplize des Täters auf einem Motorroller. Der Uhren-Dieb lief zu ihm und setzte sich auf den Roller, danach brausten beide davon. Eine Fahndung nach dem Duo mit über zehn Streifen blieb am Abend erfolglos.

Roller-Masche in München: Täter im Gefängnis – Nachahmer im neuesten Fall

Mit der selben Masche hatten zwei Männer vor Monaten mehrere Passanten in der Innenstadt überfallen und deren Luxus-Uhren gestohlen.

Die beiden Täter wurden von der Polizei gefasst und sitzen hinter Gitter. Bei den Schwabinger Tätern muss es sich daher um Nachahmer handeln.