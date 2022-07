München-Schwabing: Mann in Tram rassistisch beleidigt

Zwei Fahrgäste einer Tram haben einen anderen am Donnerstag rassistisch beleidigt. Die Polizei hat sie daraufhin unter anderem wegen Volksverhetzung angezeigt.

Am Donnerstag haben zwei Betrunkene andere Fahrgäste in einer Tram belästigt. (Symbolbild)

Schwabing - Am Donnerstag haben zwei alkoholisierte Personen Fahrgäste einer Tram in Schwabing verbal belästigt und einen Fahrgast schließlich rassistisch beleidigt.

Nach Angaben der Polizei, waren die 50-Jährige und der 33-Jährige mit Wohnsitz in München gegen 16.40 Uhr in der Tram-Linie 12 in Richtung Romanplatz unterwegs.

Alkoholisierte Personen beleidigen anderen Fahrgast rassistisch

Auf der Schwere-Reiter-Straße, kurz vor der Haltestelle Barbarastraße fingen sie Zeugenberichten zu Folge damit an, andere Fahrgäste anzupöbeln. Als ein weiterer Fahrgast die beiden aufforderte, die Betroffenen in Ruhe zu lassen, wurde er vom 33-Jährigen aufgrund seiner Hautfarbe rassistisch beleidigt.

Anschließend kam es zu einem Gerangel zwischen dem Fahrgast und dem 33-Jährigen, durch das beide zu Boden fielen. Im weiteren Verlauf schlug die 50-jährige Tatverdächtige auf den bislang unbekannten Fahrgast ein.

Bisherige Fahndung nach Geschädigtem ohne Erfolg

Mehrere Zeugen verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der eingesetzten Streifen war der geschädigte Fahrgast allerdings schon weg. Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen Volksverhetzung, rassistischer Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt, die polizeiliche Dienststelle für Staatsschutzdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Hinweise von Zeugen werden entgegengenommen.

Polizei bittet um Mithilfe

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schwere-Reiter-Straße auf Höhe der Haltestelle Barbarastraße und im dortigen Nahbereich Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der bislang noch unbekannte Geschädigte oder Zeugen die Hinweise auf den Geschädigten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.