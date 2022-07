Münchner Seniorin ausgeraubt: Falsche Handwerker machen Megabeute

Wie fast immer trifft es eine Seniorin. Sie ist ihre Familienjuwelen los. Der Schaden ist sehr groß.

Neuhausen - Am vergangenen Mittwoch gegen 10 Uhr hat eine 80-jährige Frau arglos einen Handwerker in ihre Wohnung gelassen. Der Mann gab vor, dass er die Rohre überprüfen müsse. Die Frau solle bitte abwechselnd warmes und kaltes Wasser im Bad laufenlassen. Er selbst tat dabei so, als ob er im Badezimmer Prüfungen durchführt.

Komplize schleicht hinterher und klaut Wertgegenstände bei Seniorin

Wahrscheinlich hatte der Mann beim Eintreten dafür gesorgt, dass die Wohnungstüre unbemerkt offenblieb. Während sich die beiden also im Bad aufhielten, schlich ein Komplize des Mannes in die Wohnung, wühlte nach Wertgegenständen. Teurer Schmuck lag wohl recht ungesichert herum und ist jetzt weg. Der Wert: in etwa 35 000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise an 089 29100. Der falsche Handwerker wurde so beschrieben: etwa 45 Jahre alt, 175 cm groß, dickleibig, blaue Jeans, braune Schuhe, graue Weste, schwarz-graues Cap, passend zur grauen Weste.