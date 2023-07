München: Rassismus in Untergiesing – 71-Jährige beleidigt Jugendliche

Am Montagabend ist eine 14-Jährige vor einer Untergiesinger Eisdiele aufgrund ihrer Hautfarbe von einer älteren Frau beleidigt worden. Die Polizei München ermittelt jetzt wegen ausländerfeindlicher Beleidigung.

Ermittlungen wegen ausländerfeindlicher Beleidigungen in Untergiesing. (Symbolbild)

Untergiesing-Harlaching- Am Montagabend gegen 18.10 Uhr wurde eine 14-jährige Münchnerin in einer Eisdiele in Untergiesing von einer 70-Jährigen wegen ihrer Hautfarbe beleidigt.

Die Jugendliche saß mit ihren Freunden vor der Eisdiele, als die ältere Frau sie im Vorbeigehen beleidigte, heißt es im Polizeibericht.

Rassistische Beleidigung vor Eisdiele in Untergiesing: Foto der Täterin führt zu Ermittlungserfolg

Die 14-Jährige machte deshalb mit ihrem Handy ein Foto von der Frau, bevor diese in ein nahegelegenes Wohnhaus ging, und zeigte dieses später einer Polizeistreife, die zufällig in die Straße fuhr.

Durch Ermittlungen vor Ort konnte die Polizei die Frau identifizieren und direkt die nötigen polizeilichen Maßnahmen durchführen.

Alle weiteren Ermittlungen wegen der ausländerfeindlichen Beleidigung führt jetzt das Kommissariat 44 (Moosach).