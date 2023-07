Brudermühlbrücke: Ausländerfeindliche Beleidigungen und Bedrohung – Polizei ermittelt

Zwei Männer haben Security-Mitarbeiter beleidigt, einer von ihnen bedrohte die Betrunkenen schließlich. Das K44 ermittelt.

Untergiesing - Am frühen Abend des vergangenen Samstags ist es an der Isar zu einer Auseinandersetzung gekommen – nun ermittelt das K44 für politisch rechts motivierte Straftaten.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hielt sich eine fünfköpfige Gruppe gegen 19.20 Uhr an der Isar auf und verrichtete dort ihre Notdurft. Weil das verboten ist, sprachen Sicherheitsmitarbeiter sie darauf an.

Ausländerfeindliche Beleidigung: K44 ermittelt

Ein 51-jähriger Münchner und ein 49-jähriger Echinger aus der Gruppe beleidigten zwei der Security-Mitarbeiter daraufhin ausländerfeindlich. Ein Wachmann (27) bedrohte die beiden schließlich, woraufhin einer seiner Kollegen den Notruf alarmierte.

Die zwei Männer – beide hatten rund ein Promille – wurden wegen Beleidigung angezeigt, der 27-Jährige wegen Bedrohung. Alle Beteiligten wurden vor Ort von der Polizei entlassen. Das K44 ermittelt.