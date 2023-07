Lebensgefährliche Mutprobe in Milbertshofen: 17-Jährige rasen in Autos aufeinander zu – ein Schwerverletzter

Die Polizei rückt mit mehreren Streifen aus: Ein 18-jähriger Münchner wird bei einem illegalen Autorennen zwischen zwei Mietwagen schwer verletzt.

Milbertshofen - Ein 18-jähriger Schüler, der das lebensgefährliche Spektakel am Montagabend in Milbertshofen vom Straßenrand aus verfolgte, liegt mit einer offenen Beinfraktur im Krankenhaus. Er wurde von einem der beiden Audis erfasst, als der erst 17-jährige Fahrer bei dem Duell die Kontrolle über den Wagen verlor.

Mutprobe in der Riesenfeldstraße: 17-Jähriger erfasst 18-Jährigen mit Mietwagen

Eine Gruppe von 13 Jugendlichen hatte sich am Montagabend an der Riesenfeldstraße getroffen. Im Mittelpunkt zwei Schüler: ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck in einem Audi A4, sowie ein 17-Jähriger aus München in einem Audi Q2. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich laut Polizei um Mietwagen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhren die beiden Teenager am Steuer der zwei Autos als Mutprobe aufeinander zu, um kurz vor einem möglichen Zusammenstoß abzubremsen oder auszuweichen. Der Sieger ist derjenige, der am längste die Nerven behält.

Im Audi A4 saß neben dem Fürstenfeldbrucker am Steuer ein 18-jähriger Freund aus München auf dem Beifahrersitz. Beim Ausweichen nach links verlor der 17-Jährige nach Polizeiangaben die Kontrolle.

18-Jähriger wird schwer verletzt

Seine Freunde, die als Zuschauer am Straßenrand standen, konnten sich mit einem Sprung hinter die Leitplanke im letzten Moment unverletzt aus dem Gefahrenbereich retten. Sie blieben unverletzt.

Einer aus der Gruppe, ein 18-jähriger Schüler aus München, hatte dagegen weniger Glück. Er wurde von dem Audi A4 erfasst.

Ein Passant, der zufällig Zeuge der lebensgefährlichen Mutprobe wurde, alarmierte gegen 20.40 Uhr Polizei und Rettungsdienst. Mehrere Streifen und ein Rettungsteam fuhren umgehend in die Riesenfeldstraße.

Der 18-jährige Zuschauer hatte bei der Kollision eine offene Fraktur am Bein erlitten. Ein Notarztteam versorgte die Verletzung und brachte ihn dann ins Krankenhaus in die Notaufnahme. Er wird weiterhin stationär behandelt.

Verbotenes Autorennen und Körperverletzung: Polizei ermittelt

Insgesamt entstand an den beiden Mietautos laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Gegen die beiden Fahrer wurden Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen Körperverletzung eingeleitet. Der 17-Jährige im Audi A4 verfügt bereits über einen Führerschein, der andere 17-Jährige im Q2 nicht, deshalb wird gegen ihn zudem wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

Unklar ist, wie die jungen Burschen an die Mietwagen gekommen sind. Um ein Auto zu mieten, muss man mindestens 18 Jahre alt sein und zudem einen Führerschein vorlegen.