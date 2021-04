München-Moosach: Sexuelle Nötigung - Mann (75) belästigt 16-Jährige im Aufzug

Die Münchner Polizei ermittelt gegen einen 75-Jährigen, der in einem Aufzug eines Wohnhauses in Moosach eine 16-Jährige sexuell belästigt haben soll.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest. Er wurde wegen sexueller Nötigung angezeigt. (Symbolbild)

Moosach - Anzeige wegen sexueller Nötigung: Die Polizei hat am Karsamstag in Moosach einen 75-jährigen Mann festgenommen. Das Kommissariat 15 ermittelt in dem Fall.

Moosach: 75-Jähriger hält Aufzug an und belästigt 16-Jährige

Wie die Polizei berichtet, war eine 16-jährige Münchnerin gegen 17.15 Uhr gemeinsam mit dem Mann im Aufzug ihres Wohnhauses unterwegs und unterhielt sich mit ihm.

Nach ersten Erkenntnissen umarmte der 75-Jährige das Mädchen dann und hinderte die 16-Jährige am Aussteigen, als der Aufzug auf seinem Stockwerk angekommen war. Er stellte er sich in die Lichtschranke des Aufzuges und verhinderte, dass die Türen sich schlossen.

Moosach: 75-Jähriger wegen sexueller Nötigung angezeigt

Nach Angaben der Polizei griff der Münchner dann nach der 16-Jährigen, umarmte sie, berührte sie unsittlich an ihrem Gesäß und versuchte, sie zu küssen. Die 16-Jährige stieß den Mann von sich und flüchtete.

Gemeinsam mit ihren Brüdern konnte das Mädchen die Wohnung des 75-Jährigen ausfindig machen und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen den Tatverdächtigen dann in seiner Wohnung fest.