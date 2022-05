München-Laim: Zeugen nach Raub in der Siglstraße gesucht

Am Sonntag ist ein Fußgänger in der Siglstraße ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Raub beobachtet haben.

Laim - Am Sonntagabend ist ein Fußgänger auf der Siglstraße von mehreren Personen überfallen und verprügelt worden. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Raub in Laim gegen 23.10 Uhr beobachtet haben.

Rucksack in Laim gestohlen

Das Opfer, ein 37-Jähriger, wurde zuerst nur von einer unbekannten Einzelperson umgerissen und körperlich angegangen. In der Folge schlugen und traten dann aber mehrere unbekannte Täter auf ihn ein. Anschließend haben sie einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen entwendet.

Der 37-Jährige erlitt Prellungen am Körper und ein Hämatom am Auge. Er begab sich selbst in ein Krankenhaus, in welchem er ambulant behandelt wurde. Die Tat wurde wenige Tage später bei einer Polizeiinspektion zur Anzeige gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen zum Raub in Laim

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Siglstraße, Agnes-Bernauer-Straße (nördlich), Zschkokkestraße (südlich) und U-Bahnstation Friedenheimer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.