Stichflamme in Paradiso Tanzbar: Vier Gäste verletzt

Zwei Frauen und ihre Begleiter erleiden leichte Verbrennungen in den Gesichtern.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Bei den Shows in der Tanzbar Paradiso soll es auf der Bühne ja öfter ziemlich heiß hergehen. In der Nacht auf Sonntag brannte in dem Club in der Rumfordstraße geradezu die Luft.

Zwei Pärchen, eine 32-Jährige, eine 33-Jährige sowie ein 39-Jähriger (alle aus München) sowie ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg warteten kurz vor ein Uhr an der Bar auf ihre Drinks. Plötzlich gab es laut Polizei in dem Club eine Stichflamme. Die vier Gäste erlitten dadurch leichtere Verbrennungen im Gesicht. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Einrichtung der Bar wurde nicht beschädigt. Die Ursache für die Stichflamme ist derzeit noch nicht bekannt. Brandfahnder der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.