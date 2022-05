Mit Flasche niedergestreckt: Kneipenstreit in Giesing eskaliert

Weil ein Gast sich mit einem Mitarbeiter streitet, schreitet ein Dritter ein. Dann eskaliert die Situation und sie gehen mit Flaschen und Gläsern aufeinander los.

Giesing - Ein Streit in einem Gasthaus in Giesing ist in der Nacht auf Mittwoch eskaliert. Wie die Polizei berichtet, sind sich zwei Gäste und ein Mitarbeiter in die Haare gekommen. Die Bilanz: Ein Mann mit Verletzungen im Gesicht und am Kopf im Krankenhaus, ein Mann von der Polizei festgenommen.

Giesing: Aus Streit wird Prügelei

Alles begann offenbar mit einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Gast und einem Mitarbeiter. Ein weiterer Gast, 52 Jahre alt, mischte sich ein und griff den anderen Gast mit einem abgeschlagenen Glas an. Dabei verletzte er seinen Kontrahenten leicht.

Mit der Flasche niedergestreckt

Der wiederum reagierte auf den Angriff, indem er den 52-Jährigen mit einer Flasche niederschlug und weiter auf ihn einprügelte und -trat, als der schon am Boden lag.

Dann wurde die Polizei verständigt und der 52-Jährige kam ins Krankenhaus. Den jüngeren Mann, der die Flasche zückte, hat die Polizei mitgenommen. Er wurde noch vor Ort verarztet. Die Polizei ermittelt weiter.