München Hauptbahnhof: Fünf Diebe unterwegs – Mann klaut Karton mit Energydrinks

Die Bundespolizei ermittelt gegen alle fünf Männer wegen Diebstahls. Sie sind wieder auf freiem Fuß.

Ludwigsvorstadt - Am Sonntag sind am Münchner Hauptbahnhof fünf Diebe unterwegs gewesen – vier davon wurden im selben Geschäft erwischt.

Hauptbahnhof München: Vier Diebstähle im selben Laden

Wie die Bundespolizei mitteilt, ereignete sich der erste versuchte Diebstahl am späten Vormittag in einem Geschäft im Zwischengeschoss. Ein 60-jähriger Obdachloser versuchte, eine Dose Bier (Warenwert: 1,84 Euro) zu klauen und wurde dabei von einem Mitarbeiter erwischt.

Kurz nach Mittag wollte ein 72-Jähriger den Laden verlassen, ohne für das Mineralwasser und die Dose Energydrink, die er zuvor in seine Papiertasche gesteckt hatte, zu bezahlen.

Im selben Laden versuchten kurze Zeit später zwei Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland, die in einem Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs übernachteten, Lebensmittel im Wert von knapp 20 Euro zu klauen.

Mann steckt Karton Energydrinks in Rucksack

Wenige Stunden später beobachtete ein Mitarbeiter einen Mann, der einen ganzen, noch vollständig mit Plastik verpackten Karton mit 24 Energydrink-Dosen in seinen Rucksack steckte.

An der Kasse bezahlte er diesen nicht, weshalb der Mitarbeiter den Mann anhielt und die Bundespolizei alarmierte. Was der 26-Jährige in Pasing mit den Energydrinks vorhatte, wollte er den Beamten nicht verraten.

Diese Energydrinks wollte ein 26-Jähriger klauen. © Bundespolizei

Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahls

Am Vormittag kam es zudem in einem anderen Geschäft zu einem versuchten Diebstahl. Ein 36-Jähriger wollte "drei 0,5-Liter-Flaschen eines Hopfengetränkes einer Münchner Brauerei (Wert: 5,91 €)" entwenden, heißt es im Bericht der Bundespolizei. Der mit 2,05 Promille alkoholisierte Wohnsitzlose wurde beobachtet und angehalten.

Gegen alle fünf Männer wird von der Bundespolizei wegen Diebstahls ermittelt. Sie konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Wache wieder verlassen.