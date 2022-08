Karstadt am Hauptbahnhof: Ein Kaufhaus zum Durchschauen

Weil der Karstadt am Hauptbahnhof derzeit kernsaniert wird, eröffnen sich Passanten ganz neue Perspektiven.

München - Dass man in der Prielmayerstraße stehen und quer hinüber zum Bahnhofsplatz schauen kann, das ist schon eine besondere Perspektive. Möglich wird sie, weil der Karstadt am Hauptbahnhof gerade kernsaniert wird und deshalb ohne Fensterfront im Erdgeschoss dasteht.

Der Passant kann also durch den Bauzaun hindurch ins Innerste – oder eben einmal hindurch – blicken und staunend beobachten, was da alles so freigelegt wird.

Vorne wird saniert, hinten neu gebaut

Viel Backstein spitzt zum Beispiel an der zum Hauptbahnhof gewandten Front heraus. Wenn alles 2023 fertig, neu verputzt und wieder schick ist, soll es von außen fast wieder so ausschauen, wie zu besten Zeiten. Danach wird das Rückgebäude aus den 70er Jahren abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.