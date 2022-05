Mietvertrag läuft aus: Kaufhof am Stachus schließt bald für immer!

Die Kaufhof-Filiale am Stachus macht im September endgültig dicht. Über einen oder mehrere potentielle Nachfolger ist noch nichts bekannt.

"Wir schließen diese Filiale": Der Haupteingang vom Kaufhof am Stachus.

München - Damals war es quasi die Rettung in letzter Sekunde: Eigentlich hätte die Kaufhof-Filiale am Stachus schon vor rund eineinhalb Jahren schließen sollen, doch bei den Verhandlungen zwischen dem Konzern und dem Eigentümer des Gebäudes, der Münchner Unternehmerfamilie Zechbauer, kam es kurz vor dem Ende doch noch zu einer Einigung. Der Kaufhof war gerettet. Zumindest vorerst.

Denn im September läuft der Mietvertrag aus, dann ist für den Kaufhof am Stachus nach über 70 Jahren endgültig Schluss! Schon jetzt bereitet sich das Unternehmen auf die baldige Schließung vor, an den Scheiben am Eingang kleben mittlerweile Plakate, die auf den großen Ausverkauf hinweisen. Alles muss raus, denn lange hat das Kaufhaus nicht mehr geöffnet.

Die Kaufhof-Filiale wurde im September 2020 in letzter Sekunde gerettet. © anf

Unklar ist noch, wie es mit den Räumlichkeiten in Bestlage weitergehen wird. Über potentielle Nachfolger ist bislang noch nichts bekannt.