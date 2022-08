Hauptbahnhof München: Eifersuchtstat? Unbekannte schlägt 17-Jährige – Polizei ermittelt

Die Hintergründe des Streits sind noch nicht vollends geklärt. Eine dubiose Rolle nimmt der 17-jährige Begleiter der Unbekannten ein.

Ludwigsvorstadt - Am Donnerstagabend ist am Münchner Hauptbahnhof ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert: Nach einer verbalen Auseinandersetzung kam es auch zu Handgreiflichkeiten.

Hauptbahnhof: Streit eskaliert

Auf Höhe des Gleises 21 begegneten sich die beiden Frauen gegen 21 Uhr. Wie die Bundespolizei mitteilt, ging eine bislang Unbekannte auf eine im Dienst befindliche Sicherheitsarbeiterin (17) zu und suchte das Gespräch. "Hintergrund des späteren Streits soll eine sexuelle Interaktion der 17-Jährigen aus Unterschleißheim mit dem jetzigen Begleiter der Unbekannten gewesen sein", heißt es in der Mitteilung.

Nachdem sich die Frauen verbal gestritten hatten, schlug die Unbekannte die 17-Jährige, diese ging zu Boden. Danach kam es zu weiteren Rangeleien. Passanten konnten die Frauen trennen. Noch bevor die Bundespolizei eintraf, verschwand die Unbekannte.

17-Jährige zur Beobachtung im Krankenhaus

Die Jugendliche klagte über Schmerzen "und saß in einem schockartigen Zustand am Boden", so die Polizei. Sie wurde vor Ort ärztlich versorgt und dann für 48 Stunden zur Beobachtung in eine Klinik gebracht.

Was der 17-jährige Begleiter der Unbekannten mit der Sache zu tun hast, ist noch nicht vollends geklärt, laut Polizei nimmt er "eine dubiose Rolle" ein. Er gibt an, die Unbekannte nicht zu kennen. Zeugen berichteten jedoch, er sei mit der Unbekannten zur 17-Jährigen gekommen. "Die Ermittler gehen davon aus, dass beide seine Partnerinnen waren, die Ex und die Neue."

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet.