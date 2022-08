Streit am Westpark eskaliert: 47-Jähriger verletzt und bespuckt Polizisten

Ein 47-jähriger Münchner hat sich Polizisten gegenüber am Donnerstag äußerst aggressiv verhalten. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Sendling-Westpark - In einer Wohnung am Westpark ist es am Donnerstag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Als die Polizei eintraf, widersetzte sich einer der beiden den Beamten, verletzte einen von ihnen und bespuckte zudem eine Polizistin.

Wie die Polizei berichtet, stritten sich ein 56-Jähriger und ein 47-Jähriger, beide aus München, am späten Nachmittag in einer Wohnung. Dabei kam es auch zu Beleidigungen, weshalb die Polizei alarmiert wurde.

Westpark: Münchner bedroht 56-Jährigen vor Polizei

Als eine Streife eintraf, zeigte sich der Jüngere der beiden äußerst aggressiv und drohte dem anderen in Anwesenheit der Polizisten mit körperlicher Gewalt. Nachdem der 47-Jährige die Wohnung verlassen hatte, heizte sich die Stimmung erneut auf, er wollte zurück und war weiterhin aggressiv. Die Polizisten sprachen dem Mann daraufhin einen Platzverweis aus.

Weil er sich widersetzte, schob ihn die Polizei aus dem Wohnhaus. Dabei schlug der Mann einem Polizisten gezielt ins Gesicht, wodurch der Beamte leicht verletzt wurde. Der Münchner wurde festgenommen. Im Polizeiauto spuckte er einer Beamtin dann ins Gesicht.

Nun wird gegen den 47-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Mann über Nacht in Haftanstalt

Nach Rücksprache mit der diensthabenden Richterin des Amtsgerichts München wurden eine Blutentnahme sowie ein Sicherheitsgewahrsam angeordnet. Eine Einsatzhundertschaft brachte den 47-Jährigen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Er wurde am Freitagmorgen wieder entlassen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verletzte sich der Tatverdächtige bei den Widerstandshandlungen leicht am Bein. Der Polizeibeamte erlitt eine leichte Verletzung an beiden Armen. Er blieb weiterhin dienstfähig.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.