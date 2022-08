Festnahme nach Mord in Riem: Unbekannte wollen Teenager befreien

Als die Beamten einen der Verdächtigen festnehmen, eskaliert die Situation. Rund 20 Personen haben versucht, den 16-Jährigen zu befreien – auch durch den Einsatz von Pfefferspray.

Riem - Fahndungserfolg für die Münchner Polizei: Die Ermittler konnten die drei Verdächtigen, die mit dem Tötungsdelikt in Riem von vergangenem Wochenende in Verbindung gebracht werden, festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um zwei 16-Jährige sowie einen 17-Jährigen – alle drei wohnen in München.

17-Jähriger stellt sich selbst

Der Älteste hat sich laut Polizei bereits am vergangenen Dienstag selbst gestellt und ausgepackt. Demnach war der geplante Drogendeal mit dem 21- und 16-Jährigen aus Coburg nur als solcher getarnt. Die beiden jungen Männer aus Oberfranken fuhren extra mit dem Zug nach München, um dort Drogen zu kaufen. Nach AZ-Informationen wollten sie Marihuana – der 21-Jährige hatte für sein Vorhaben über 1.000 Euro dabei.

Der perfide Plan: Das Verdächtigen-Trio hatte überhaupt keine Drogen und wollte die beiden Coburger von Anfang an ausrauben. Das Vorhaben ging schief. Einer der 16-Jährigen wickelte den vermeintlichen Deal alleine mit dem 21-Jährigen ab, dafür gingen sie gemeinsam in eine Wohnung. Dort verletzte er den Käufer dann so schwer, dass er später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Gegen den Haupttäter wird nun unter anderem wegen Mordes ermittelt! Der Teenager ist polizeibekannt – unter anderem wegen Körperverletzung, Drogendelikten und Sachbeschädigung.

Der andere 16-Jährige konnte am Mittwoch in der elterlichen Wohnung festgenommen werden. Die Beamten hatten einen Haftbefehl vorliegen. Gegen ihn und den 17-Jährigen wird "lediglich" wegen schweren Raubes ermittelt. Sie waren während der Tat nicht dabei, sondern mit dem 16-jährigen Coburger in einer nahegelegenen Grünanlage.

Die gezielte Festnahme des Haupttäters sollte dann am Mittwochabend am Platz der Menschenrechte in Riem erfolgen, wo sich der Teenager gerade aufhielt. Doch bei der dritten geplanten Festnahme kam es zu Komplikationen.

Unbekannte wollen Teenager befreien

Der Jugendliche wehrte sich gegen die Festnahme, woraufhin ihn die Beamten fesselten. Dann eskalierte die Situation: Auf dem Weg zum Polizeifahrzeug versuchte der Verdächtige zu flüchten. Dabei kam es laut Polizei auch zu einer versuchten Gefangenenbefreiung. Etwa 20 unbekannte männliche Personen gingen auf die Polizisten zu und versuchten, den 16-Jährigen mit Gewalt zu befreien. Einige von ihnen benutzen dafür auch Pfefferspray. Ein 36-jähriger, ein 39-jähriger und ein 45-jähriger Polizist wurden dabei leicht verletzt.

Wegen des Übergriffs alarmierten die Beamten zahlreiche weitere Streifen zum Einsatzort. Am Ende sollen es laut Polizei rund 30 gewesen sein. Als diese vor Ort waren, waren die Unbekannten aber schon verschwunden. Die Befreiung des Teenagers gelang ihnen nicht.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten fünf Störer festgenommen werden. Sie wurden unter anderem wegen schweren Landfriedensbruch, versuchter Gefangenenbefreiung, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Einige von ihnen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, andere werden am Donnerstag noch dem Haftrichter vorgeführt.

Bezüglich des Tötungsdelikts in Riem ermittelt die Polizei indes weiter. Der 17-Jährige, der sich selbst stellte, wurde inzwischen wieder aus der Haft entlassen. Die beiden 16-Jährigen werden am Donnerstag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.

Ähnlicher Fall im vergangenen Dezember

Einen ähnlich gelagerten Vorfall gab es erst im vergangenen Dezember: Auch hier gab es einen Streit um Drogen, am Ende wurde ein 17-Jähriger durch einen Stich ins Herz getötet.