Feuer wegen Gas-Kühlschrank? Camper komplett ausgebrannt

Durch eine Kettenreaktion werden gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Neuperlach - Am Dienstag ist ein Camper in Neuperlach vollkommen ausgebrannt, auch weitere Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Auslöser des Feuers: Ein Kühlschrank im Wohnmobil.

Wie die Feuerwehr berichtet, wollte der Besitzer des Campers den mit Gas betriebenen Kühlschrank in Betrieb nehmen, als der Brand plötzlich ausbrach. Die genaue Ursache ist noch unklar. Der Mann versuchte, den Brand eigenständig zu löschen – vergebens, der Brand breitete sich weiter aus.

Feuerwehr: "Mittlerer fünfstelliger Betrag"

Eine Anwohnerin bemerkte, wie Rauch aus dem Camper drang, woraufhin sie den Notruf alarmierte. Als die Feuerwehr gegen 17 Uhr im Fritz-Kortner-Bogen eintraf, brannte das Wohnmobil bereits lichterloh. Durch den Brand wurde auch eine gefährliche Kettenreaktion ausgelöst: Wegen der Hitze versagten die Bremsen, der Camper rollte in einen davorstehenden Anhänger. Dieser wiederum wurde auf einen davor geparkten Smart geschoben und abgebremst.

Der Camper hat einen Totalschaden, Anhänger und Smart wurden beschädigt. © Berufsfeuerwehr München

Die Einsatzkräfte begannen, das Feuer zu löschen und den Anhänger aus der Parklücke zu ziehen. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Schaden auf einen "mittleren fünfstelligen Betrag". Am Camper entstand ein Totalschaden. Nun ermittelt die Polizei wegen der Brandursache.