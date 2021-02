München: Frau (20) stirbt nach Saunabrand in Studentenwohnheim

In der Nacht auf Dienstag ist es in einem Studentenwohnheim in Freimann zu einem Saunabrand gekommen. Eine Frau kam ums Leben, mehrere Personen wurden verletzt.

16. Februar 2021 - 10:00 Uhr, aktualisiert am 16. Februar 2021 - 10:56 Uhr | AZ/dpa

Schwabing-Freimann - Eine junge Frau ist nach einem Brand im Studentenwohnheim in der Christoph-Probst-Straße gestorben – das teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagvormittag mit. Die 20-Jährige erlag den Folgen einer Rauchgasvergiftung. Ein weiterer Bewohner schwebte zunächst noch in Lebensgefahr, zudem gibt es mehrere Leichtverletzte. Brandursache ist noch unklar Das Feuer war in der Nacht auf Dienstag in der Sauna im Keller des Wohnheims ausgebrochen. Diese brannte komplett aus. Dicke, giftige Rauchschwaden seien durch das Treppenhaus bis nach oben in das mehrstöckige Wohnheim gezogen, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Wohnheim retten. Andere konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die genaue Zahl stand am Dienstagmorgen noch nicht fest. Nach Angaben der Polizei sind in dem Wohnheim 185 Personen gemeldet. Die Brandursache war zunächst unklar.