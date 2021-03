München: Frau (28) in Fahrstuhl sexuell belästigt  Mann (35) festgenommen

Am Montag brachte das Opfer aus der Maxvorstadt eine sexuelle Belästigung zur Anzeige. Am Dienstag konnte ein Tatverdächtiger vorübergehend festgenommen werden.

Maxvorstadt - Am Montagmittag, gegen 12.45 Uhr, ist eine 28-Jährige aus München im Fahrstuhl ihres Wohnhauses in der Maxvorstadt sexuell belästigt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war die Frau in den Lift eingestiegen, in dem sich schon ein ihr unbekannter Mann aufhielt.

Opfer an Gesäß und Schulter berührt

Während der Fahrt sprach der Mann die 28-Jährige zunächst an, machte dabei mit seiner Hüfte auffällige Vor- und Rückwärtsbewegungen und berührte sie anschließend am Gesäß und an den Schultern. Nachdem sich die Fahrstuhltür geöffnet hatte, ergriff der Unbekannte die Flucht.

Noch am selben Tag erstattete die 28-Jährige bei der Polizei Anzeige wegen sexueller Belästigung. Durch die sofort eingeleiteten Ermittlungen der Polizei konnte ein 35-Jähriger aus München als Tatverdächtiger ausgemacht und am Dienstagvormittag vorläufig festgenommen werden. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und angezeigt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 15 übernommen.