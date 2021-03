Polizei griff 2020 in fast 1.800 Fällen in Bus und Bahn ein

Die Beamten der Bayerischen Polizei sind im vergangenen Jahr 1.784 Mal bei Vorfällen in öffentlichen Verkehrsmitteln eingeschritten. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Dienstag in München mit. Aus Sicht des CSU-Politikers war "die sichtbare Polizeipräsenz von großem Wert für das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste und des Begleitpersonals."

30. März 2021 - 12:31 Uhr | dpa

Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern. © Timm Schamberger/dpa/Archivbild