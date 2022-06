München: Betrunkener demoliert Auto mit einem Hammer

Im Vollrausch reagiert sich ein 54-Jähriger nachts im Westend an einem geparkten Fiesta ab. Der Verdächtige könnte auch zwei weitere Autos in Sendling vorsätzlich beschädigt haben.

Die zertrümmerte Seitenscheibe an dem Ford Fiesta.

Westpark - Ein Autohasser ist der 54 Jahre alte in München lebende US-Amerikaner mit Sicherheit nicht. Denn er war am Freitagabend selbst im Auto unterwegs. Ziellos fuhr er abends im Westend umher.

Mann schlägt mit Hammer auf Auto ein

In der Siegenburger Straße wurde er auf einen am Straßenrand parkenden Ford Fiesta aufmerksam. Der Besitzer, ein 26-jähriger Angestellter aus München, saß in seinem Auto. "Ich habe Pizza gegessen und mir auf dem Handy eine Dokumentation angesehen", erzählt der Münchner der AZ.

Plötzlich bemerkte er einen 1er BMW, der an ihm langsam vorbeifuhr. Dreimal kam der BMW vorbei. Schließlich stieg der Fahrer aus und kam direkt auf den Fiesta zu. Der Fremde trug einen Hammer in der Hand. "Dreimal hat er damit auf mein Auto eingeschlagen", sagt Tobias S. Die hintere rechte Scheibe zersplitterte, die Scherben regneten in den Innenraum des Ford.

Täter: Körperverletzung, Diebstahl und Bedrohung

Tobias S. startete den Motor und gab Gas. Der Mann mit dem Hammer folgte ihm in seinem BMW. Über das Handy informierte der Münchner den Polizeinotruf.

"Er ist mir mit Vollgas bis in die Ridlerstraße gefolgt", sagt Tobias S.. Kurz nach einer Tankstelle hatte ihn der Verfolger fast wieder eingeholt. Zum Glück tauchte im selben Moment eine Polizeistreife auf. Die Beamten stoppten Tobias S. und auch den Mann im BMW.

Alkotest zeigt: 1,5 Promille im Blut

Die Polizisten merkten, dass der Fahrer angetrunken war. Ein Alkotest ergab, dass der Mann über 1,5 Promille im Blut hatte. Im BMW sollen mehrere leere Flaschen Wodka gelegen haben. "Gegen den 54-Jährigen wird ermittelt wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Sachbeschädigung", sagt Polizeisprecher Marc Aigner. Den Führerschein musste der Amerikaner abgeben. Warum er den Fiesta mit einem Hammer bearbeitet hat, ist noch nicht geklärt.

In Sendling haben sich inzwischen zwei weitere Autobesitzer bei der Polizei gemeldet, deren Wagen ebenfalls am Freitag beschädigt worden sind. Die Polizei prüft, ob der 54-Jährige auch dafür als Täter in Frage kommt. Der Mann ist polizeibekannt. Gegen ihn wurde bereits wegen Körperverletzung, Diebstahl und Bedrohung ermittelt.