Mülltonnenbrände in Neuhausen – 20.000 Euro Schaden

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Neuhausen - Am Samstagmittag ist die Feuerwehr in die Ruffinistraße ausgerückt: Wie sie am Sonntag mitteilte, brannten dort mehrere Mülltonnen.

Neuhausen: Keine Verletzten bei Brand

Zwar wurde zum Glück niemand verletzt, der Sachschaden ist aber enorm: Er liegt bei etwa 20.000 Euro.

Anwohner alarmierten den Notruf, weil sie im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses Rauch aus dem Mülltonnenhaus hatten aufsteigen sehen. Ein Feuerwehrauto war zufällig in der Nähe und konnte so schnell eintreffen.

Polizei ermittelt

Eine Mülltonne stand in Vollbrand, zehn weitere brannten teilweise oder waren durch die Hitze beschädigt. Die Einsatzkräfte brachten die Tonnen ins Freie und löschten oder kühlten sie nacheinander ab.

Ende des vergangenen Jahres waren Feuerteufel in Giesing unterwegs. Ob auch der Mülltonnenbrand am Samstag in Neuhausen absichtlich gelegt wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Ursache.