München: Mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt – Feuerteufel unterwegs?

Am Montag haben in München Mülltonnen und Müllhäuschen gebrannt. Die Polizei fahndet nach Brandstiftern.

Obergiesing/Au - Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben in München mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei sucht Täter und Zeugen.

Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, wurde zunächst gegen 12.30 Uhr eine Restmülltonne im Bereich der Falkenstraße in der Au in Brand gesteckt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, es entstand kein Sachschaden.

Münchner Polizei fahndet nach Brandstiftern

Etwa zwei Stunden später wurden in Obergiesing zwei weitere Brände im Bereich der Raintaler Straße und der Tegernseer Landstraße gemeldet. Beide Male wurden Mülltonnenhäuschen in Brand gesetzt. In einem Fall griff das Feuer auf eine angrenzende Hauswand über, es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die Polizei führte eine Fahndung im Nahbereich durch, bei der mehrere Personen kontrolliert wurden. Die Fahndung führte jedoch nicht zum gewünschten Erfolg. Das Kommissariat 13 für Branddelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum in den Bereichen Falkenstraße und Taubenstraße (Au) und im Bereich der Raintaler Straße und Tegernseer Landstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.