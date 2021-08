Mit Schusswaffe: Mann (58) bedroht Kneipenbesucher im Westend

Am späten Samstagabend ist es in der Parkstraße zu einen großen Polizeieinsatz gekommen, weil ein Mann mit einer Waffe drohte.

Schwanthalerhöhe - Weil es ihm zu laut war, soll ein Mann in der Nacht zum Sonntag eine Mitarbeiterin und mehrere Besucher einer Kneipe in der Parkstraße in München mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der 58 Jahre alte Mann hatte zunächst mit einer 58-jährigen Beschäftigten sowie mehreren anderen Personen über die Lautstärke in dem Wirtshaus im Westend gestritten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Im Verlauf der Diskussion soll er plötzlich eine Schusswaffe gezogen und die beteiligten Personen bedroht haben. Anschließend flüchtete er den Angaben zufolge in ein nahe gelegenes Haus. Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später festnehmen. In seiner Wohnung fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen. Ein Alkoholtest bei dem 58-Jährigen ergab einen Wert von über einem Promille. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Bedrohung.

Bei dem Einsatz waren zehn Streifen der Polizei beteiligt.