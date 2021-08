Aktivisten wollen Wahlkampfstand blockieren: Polizei greift ein

Am Samstagmorgen haben Aktivisten versucht, einen Parteistand der AfD am Bonner Platz zu blockieren. Eine Person wurde festgenommen.

Die Polizei war am Samstag an einem Wahlkampfstand im Einsatz. (Symbolbild)

Schwabing-West - An einem Wahlkampfstand der AfD am Bonner Platz ist es am Samstagvormittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gegen 10.45 Uhr hatten sich laut Polizei etwa 15 bis 20 Personen aus verschiedenen Richtungen dem Stand genähert und versucht, den Zugang zu diesem zu blockieren. Dabei hatten Gruppenmitglieder ein Banner mit der Aufschrift "Den rechten Wahlkampf sabotieren" bei sich.

Wahlkampfstand blockiert: 18-Jähriger festgenommen

Die eingesetzten Beamten verhinderten die Blockade, indem sie die Aktivisten zurückdrängten. Wie die Polizei weiter mitteilt, schlug ein 18-Jähriger dabei nach den Beamten und leistete Widerstand gegen seine Festnahme. Er wurde unter anderem wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) geführt.