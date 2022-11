Missglückter Überfall in Neuperlach: Räuber trägt Socken an den Händen

In Neuperlach versucht ein Unbekannter, einen Aldi auszurauben, und scheitert dabei kläglich.

Bei einem Aldi in Neuperlach hat ein Räuber erfolglos versucht, die Kasse auszurauben. (Symbolbild)

Neuperlach - Der Mann, der am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr an die Kasse der Aldi-Filiale am Oskar-Maria-Graf-Ring trat, war dunkel gekleidet. Über die Hände hatte er sich ein Paar schwarze Socken gezogen – aber nicht wegen der Kälte, wie sich herausstellte.

Räuber tragt bei Überfall Socken an den Händen

Er legte eine Seife auf das Rollband. Dann zeigte der Fremde dem Kassierer einen Zettel, auf dem er Geld forderte. Allerdings war die Kasse da bereits wieder geschlossen. Der Angestellte (32) sagte, dass er ohne Bezahlvorgang nicht an Geld herankomme. Daraufhin griff sich der Räuber einen Schokoriegel, den er über den Scanner zog. Die Kasse ging deshalb aber noch immer nicht auf.

Der 32-jährige Kassierer nützte die Gelegenheit, um den Alarmknopf zu drücken. Der Räuber ergriff daraufhin die Flucht. Er entkam ohne Beute. Eine Fahndung der Polizei verlief am Abend erfolglos.

Der Räuber ist etwa 25 alt, circa 1,90 Meter groß, dünnere Statur, dunkle Hautfarbe. Bekleidet war er laut Polizei mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Sweatshirt, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Sein Gesicht verbarg er hinter einer schwarzen Mütze und einem schwarzen MundNasen-Schutz. Um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, trug er schwarze Socken an den Händen Hinweise: 089 29100