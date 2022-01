Milbertshofen: Münchner steckt eigenen Balkon mit Taschentuch in Brand

Am Mittwochmittag hat ein Balkon in Milbertshofen komplett gebrannt. Mit einem Taschentuch löste der Bewohner das Feuer aus.

Milbertshofen - Was er sich dabei gedacht hat, bleibt wohl sein Geheimnis: Ein 20-jähriger Münchner hat am vergangenen Mittwoch versehentlich seinen eigenen Balkon in Brand gesteckt – mit einem Taschentuch.

Wie die Polizei berichtet, hatte der junge Mann gegen 12 Uhr auf dem Balkon seiner Wohnung in der Milbertshofener Straße das Taschentuch angezündet. Als er dachte, dass es nicht mehr brennen würde, warf er es in einen Mülleimer. Eine fatale Fehleinschätzung: in der Folge fing auch der Mülleimer Feuer. Lange dauerte es nicht, bis der gesamte Balkon in Brand stand.

Feuer in Milbertshofen: Flammen greifen auf Wohnung über

Durch die Hitze zersprang eine Fensterscheibe, die Flammen griffen in der Folge auf ein Zimmer der Wohnung über. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte ein 68-jähriger Nachbar des Mannes, das Feuer zu löschen – jedoch vergeblich.

Der Helfer wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen, die Wohnung des 20-Jährigen ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro.