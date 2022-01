Auf Truderinger Straße: Radler von Auto erfasst und schwer verletzt

In Berg am Laim ist es zu einem schweren Unfall zwischen einem Radler und einem Autofahrer gekommen.

Berg am Laim - Erneut ist es in München zu einem schweren Radlunfall gekommen. Ein 47-Jähriger wurde bei einem Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt. Sein Helm rettete dem Mann wohl das Leben.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei am Dienstag gegen 17.15 Uhr in Berg am Laim. Dort war der 47-jährige Münchner mit seinem Radl auf der Truderinger Straße in Richtung Wasserburger Landstraße unterwegs.

Schwerer Radlunfall in Berg am Laim

Als der Radler die Straße überqueren wollte, wurde er von einem 32-jährigen Münchner in seinem Auto erfasst. Der 47-Jährige prallte seitlich in den Seat. Der Radler wurde erst auf die Windschutzscheibe geschleudert und fiel dann auf den Asphalt. Dabei wurde er schwer verletzt.

Der Fahrradhelm des Mannes habe eine fatale Kopfverletzung verhindert, berichtet die Polizei. Der Radler musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.